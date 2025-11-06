EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inditex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Inditex-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,64 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,936 Inditex-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,84 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 05.11.2025 auf 47,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,16 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Inditex betrug jüngst 147,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

