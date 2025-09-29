Inditex Aktie
|45,85EUR
|0,54EUR
|1,19%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
29.09.2025 08:42:29
Inditex Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenkommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Sector Perform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
45,33 €
|
Abst. Kursziel*:
1,48%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
45,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,33%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|45,80
|1,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|pbb Buy
|Warburg Research
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|09:29
|Kering Neutral
|UBS AG
|09:29
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:29
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09:12
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:24
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:22
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:21
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:13
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:06
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research