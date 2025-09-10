Inditex Aktie
|45,49EUR
|2,89EUR
|6,78%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe sich im ersten Geschäftshalbjahr widerstandsfähig gezeigt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer besseren zweiten Geschäftsjahreshälfte. Trotz des intensiven Wettbewerbs und aktueller Herausforderungen etwa durch Zölle sei Inditex mit seinem breiten Markenportfolio im aktuellen Marktumfeld gut positioniert./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Kaufen
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
42,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|45,49
|6,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|16:30
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:30
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16:30
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16:29
|Apple Halten
|DZ BANK
|16:29
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|16:13
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:03
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15:03
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:02
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|15:01
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:28
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:28
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:14
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital