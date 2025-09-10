Inditex Aktie
|45,49EUR
|2,89EUR
|6,78%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Sector Perform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42,95 €
|
Abst. Kursziel*:
7,10%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
45,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,12%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|45,49
|6,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|16:30
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:30
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16:30
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16:29
|Apple Halten
|DZ BANK
|16:29
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|16:13
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:03
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15:03
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:02
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|15:01
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:28
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:28
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:14
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital