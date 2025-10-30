Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Frühe Investition
|
30.10.2025 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 10 Jahren verdient
Am 30.10.2015 wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Inditex-Papier an diesem Tag bei 34,11 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 293,212 Inditex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 431,90 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 29.10.2025 auf 49,22 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,32 Prozent angezogen.
Inditex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 153,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
|
23.10.25
|EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.25