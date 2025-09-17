Inditex Aktie

46,18EUR 0,48EUR 1,05%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.09.2025 10:40:53

Inditex Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Der starke Start in die wichtige Herbst-/Wintersaison mit einem Wachstum von 9 Prozent und einer sich im Jahresverlauf stetig bessernden Umsatzentwicklung gebe ihm Zuversicht, dass der Modekonzern wieder an Fahrt gewonnen hat, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesunkene Bewertung in den vergangenen drei Quartalen und realistischere Erwartungen böten Anlegern einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,89 € 		Abst. Kursziel*:
13,31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
46,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen

10:40 Inditex Buy UBS AG
11.09.25 Inditex Neutral UBS AG
11.09.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.25 Inditex Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 46,17 1,03% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Aktuelle Aktienanalysen

11:38 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
11:38 Palfinger kaufen Erste Group Bank
11:30 UBM Development kaufen Warburg Research
11:28 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
11:05 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:01 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:53 Schaeffler Neutral UBS AG
10:49 Givaudan Neutral UBS AG
10:47 Kontron kaufen Erste Group Bank
10:45 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:40 Inditex Buy UBS AG
10:38 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
10:15 BAT Underperform RBC Capital Markets
10:14 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
10:11 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
10:11 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
10:09 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:05 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
10:04 Unilever Underperform RBC Capital Markets
10:04 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
10:03 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:02 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
09:07 Formycon Outperform RBC Capital Markets
08:44 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:38 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Apple Neutral UBS AG
07:50 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
16.09.25 VINCI Buy UBS AG
16.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Volkswagen Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 thyssenkrupp Buy Baader Bank
16.09.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
16.09.25 STRATEC Halten DZ BANK
16.09.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 adidas Kaufen DZ BANK
16.09.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
16.09.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
16.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Ferrari Outperform Bernstein Research
16.09.25 Fraport Outperform Bernstein Research
16.09.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen