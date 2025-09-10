Inditex Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzern habe negativen Währungseffekten getrotzt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung getroffen, schrieb Anne Critchlow am Mittwoch. Dazu kämen die ermutigenden aktuellen Geschäftstrends und die attraktive Dividendenrendite./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
