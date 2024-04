EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ING Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das ING Group-Papier via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,51 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 86,851 ING Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2024 auf 15,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 368,59 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,86 Prozent gesteigert.

Der ING Group-Wert an der Börse wurde auf 51,88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at