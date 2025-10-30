ING Group Aktie
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das ING Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,069 ING Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2025 auf 20,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,85 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110,85 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für ING Group eine Börsenbewertung in Höhe von 59,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
