ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Performance im Blick
|
06.11.2025 10:03:50
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden ING Group-Anteile via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,06 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 164,935 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 654,13 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 05.11.2025 auf 22,16 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 3 654,13 EUR, was einer positiven Performance von 265,41 Prozent entspricht.
ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
