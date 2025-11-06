ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch wichtiger sei jedoch, dass die Bank sowohl beim Nettozinsertrag als auch beim Kreditwachstum wieder an Dynamik gewonnen habe, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
