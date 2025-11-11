ING Group Aktie
|22,65EUR
|-0,13EUR
|-0,57%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 25,70 auf 25,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die guten Quartalszahlen der niederländischen Großbank an. Die ING-Aktie bleibt auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
25,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,55 €
|
Abst. Kursziel*:
14,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,93%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
