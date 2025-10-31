ING Group Aktie

21,80EUR -0,14EUR -0,62%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

31.10.2025 10:42:36

ING Group Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Bank habe ein insgesamt solides Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,82 € 		Abst. Kursziel*:
-8,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,26%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

