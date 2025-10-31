ING Group Aktie
|21,80EUR
|-0,14EUR
|-0,62%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
31.10.2025 10:42:36
ING Group Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Bank habe ein insgesamt solides Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
