FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Bank habe ein insgesamt solides Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih



