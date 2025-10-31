ING Group Aktie

21,85EUR -0,09EUR -0,41%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

31.10.2025 12:23:17

ING Group Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem weiteren, besser als erwartet ausgefallenen Quartal habe er seine Schätzungen für die Bank angehoben, schrieb Johan Ekblom in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Er sieht die Niederländer am Beginn einer steigenden Ertragsdynamik./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,80 € 		Abst. Kursziel*:
14,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

