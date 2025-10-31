ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem weiteren, besser als erwartet ausgefallenen Quartal habe er seine Schätzungen für die Bank angehoben, schrieb Johan Ekblom in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Er sieht die Niederländer am Beginn einer steigenden Ertragsdynamik./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.