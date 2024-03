EURO STOXX 50-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 06.03.2021 wurde die Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 158,40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investierten, hätten nun 0,631 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,88 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Anteils am 05.03.2024 auf 153,45 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Pernod Ricard einen Börsenwert von 39,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at