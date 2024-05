EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in EssilorLuxottica-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem EssilorLuxottica-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 179,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,574 EssilorLuxottica-Aktien im Depot. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Papiere wären am 29.04.2024 1 123,75 EUR wert, da der Schlussstand 201,60 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 123,75 EUR, was einer positiven Performance von 12,37 Prozent entspricht.

Der EssilorLuxottica-Wert an der Börse wurde auf 91,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at