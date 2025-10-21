EssilorLuxottica Aktie

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

21.10.2025 08:49:46

EssilorLuxottica Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Optikkonzerns sei hervorragend gewesen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. Die Kooperation mit Meta habe ordentlich dazu beigetragen. Der Experte hob seine Schätzungen für Smart-Brillen deutlich an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
311,30 € 		Abst. Kursziel*:
10,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
316,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,97%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

