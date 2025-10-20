EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das starke dritte Quartal des Luxusgüter- und Brillenkonzerns habe die These der Optimisten weiter angefeuert, dass der Verkauf von smarten Brillen zum bisherigen Kerngeschäft noch hinzu komme, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

