EssilorLuxottica Aktie
|314,10EUR
|1,10EUR
|0,35%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das starke dritte Quartal des Luxusgüter- und Brillenkonzerns habe die These der Optimisten weiter angefeuert, dass der Verkauf von smarten Brillen zum bisherigen Kerngeschäft noch hinzu komme, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
313,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,15%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
314,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,41%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxotticamehr Nachrichten
|
17.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
17.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 291 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
17.10.25
|ROUNDUP: EssilorLuxottica mit starken Umsatzzahlen - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
17.10.25
|AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch (dpa-AFX)
|
17.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight (dpa-AFX)
|
16.10.25