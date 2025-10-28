EssilorLuxottica Aktie

318,80EUR -0,70EUR -0,22%
EssilorLuxottica

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

28.10.2025 06:21:17

EssilorLuxottica Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Piral Dadhania traut dem Optikkonzern bis 2029 im Schnitt ein zehnprozentiges Jahreswachstum zu. Sie setzt in ihrer Prognose vom Montagabend vor allem auf das Geschäft mit Smartbrillen und die Stellest-Gläser gegen ein Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
315,20 € 		Abst. Kursziel*:
7,87%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
318,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,65%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

