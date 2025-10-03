EssilorLuxottica Aktie
|282,40EUR
|1,60EUR
|0,57%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 262 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsdynamik des Optikkonzerns bleibe hoch, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 16. Oktober. Die Aktienbewertung sei allerdings anspruchsvoll./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
280,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
282,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,85%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxotticamehr Nachrichten
Analysen zu EssilorLuxotticamehr Analysen
|09:19
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09:19
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|282,40
|0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:45
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:37
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|10:09
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|10:07
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:19
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:12
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:55
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|07:54
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|07:54
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:53
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|07:53
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Infineon Buy
|UBS AG
|07:52
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:51
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.