EssilorLuxottica Aktie

314,10EUR
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

20.10.2025 15:52:42

EssilorLuxottica Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica nach Zahlen von 313 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüter- und Brillenkonzern habe ein Rekordquartal abgeliefert und dabei die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei geografisch breit gefächert gewesen und durch die starke Dynamik smarter Brillen getragen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

