Rentables LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment? 20.08.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag 148,05 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,545 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 489,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 33 090,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 230,90 Prozent gesteigert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 236,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

