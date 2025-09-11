LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

488,30EUR -1,00EUR -0,20%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

11.09.2025 09:10:13

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit dem Konsumverhalten der chinesischen Verbraucher und den wichtigsten Treibern des Luxuskonsums. Die jüngsten Konsumtrends der Chinesen schienen vielversprechend zu sein, insbesondere im oberen Preissegment, schrieb er. Dennoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er die hochwertigen "Nachzügler" der jüngsten Luxusgüter-Rally./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 11:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
490,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
488,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

