Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Euronext-Handel im Blick 09.10.2025 12:27:18

Zuversicht in Paris: CAC 40 legt mittags zu

Am vierten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,18 Prozent fester bei 8 074,81 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,405 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,174 Prozent höher bei 8 074,12 Punkten, nach 8 060,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 053,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 088,98 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,491 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2025, den Wert von 7 749,39 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 7 878,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, notierte der CAC 40 bei 7 560,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 257,88 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58 238 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,806 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantismehr Analysen

06.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
19.09.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
Börse aktuell - Live Ticker

Vorgaben und Entspannung in Gaza-Konflikt: ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX-Gewinne bröckeln nach neuem Rekord -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Japan erreicht neues Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

