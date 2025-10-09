Zuversicht in Paris: CAC 40 legt mittags zu

Am vierten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,18 Prozent fester bei 8 074,81 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,405 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,174 Prozent höher bei 8 074,12 Punkten, nach 8 060,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 053,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 088,98 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,491 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2025, den Wert von 7 749,39 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 7 878,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, notierte der CAC 40 bei 7 560,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 257,88 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58 238 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,806 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at