Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
|
09.10.2025 12:27:18
Zuversicht in Paris: CAC 40 legt mittags zu
Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,18 Prozent fester bei 8 074,81 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,405 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,174 Prozent höher bei 8 074,12 Punkten, nach 8 060,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 053,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 088,98 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,491 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2025, den Wert von 7 749,39 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 7 878,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, notierte der CAC 40 bei 7 560,09 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 257,88 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58 238 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,806 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten
|
12:27
|Zuversicht in Paris: CAC 40 legt mittags zu (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 klettert zum Start (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
08.10.25
|CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,60
|0,05%
|Carrefour S.A.
|12,96
|0,82%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|570,20
|-0,92%
|Pernod Ricard S.A.
|85,50
|0,49%
|Stellantis
|9,48
|1,53%
|Worldline SA
|2,91
|-2,02%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 072,06
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorgaben und Entspannung in Gaza-Konflikt: ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX-Gewinne bröckeln nach neuem Rekord -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Japan erreicht neues Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.