WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

Schneider Electric-Investition im Blick 28.10.2025 10:03:43

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schneider Electric-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Schneider Electric-Aktie bei 245,15 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,408 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Schneider Electric-Anteile wären am 27.10.2025 105,55 EUR wert, da der Schlussstand 258,75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,55 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 145,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

30.10.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
30.10.25 Schneider Electric Buy UBS AG
30.10.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 247,65 -0,74% Schneider Electric S.A.

