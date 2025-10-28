Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Investition im Blick
|
28.10.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schneider Electric-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Schneider Electric-Aktie bei 245,15 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,408 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Schneider Electric-Anteile wären am 27.10.2025 105,55 EUR wert, da der Schlussstand 258,75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,55 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 145,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
