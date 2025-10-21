Schneider Electric Aktie

248,55EUR -0,25EUR -0,10%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

21.10.2025 06:55:18

Schneider Electric Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Schneider schienen die Anleger mit Blick auf die Investorenveranstaltung Mitte Dezember aber klar auf steigende Kurse zu setzen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
247,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
248,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

