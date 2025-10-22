Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Es gebe inzwischen neue Debatten über Margensteigerungspotenzial beim Elektrotechnikkonzern, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auslöser seien Hinweise auf ein neues Unternehmensprogramm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der am 11. Dezember anstehende Kapitalmarkttag. Seine Auswertungen zeigten, dass in den Schätzungen enthaltene Erwartungen an Effizienzsteigerungen gering seien. Daher könnte es während des Kapitalmarkttages durchaus Aussagen zu den Margen geben./rob/ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
248,75 €
Abst. Kursziel*:
10,55%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
249,65 €
Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
Analyst Name::
Alasdair Leslie
KGV*:
