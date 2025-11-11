BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Performance im Blick
|
11.11.2025 10:03:38
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BBVA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,14 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3 181,674 BBVA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der BBVA-Aktie auf 18,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57 922,37 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 479,22 Prozent angezogen.
BBVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 100,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
