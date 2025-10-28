BBVA Aktie

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

Langfristige Performance 28.10.2025 10:03:43

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BBVA-Investment gewesen.

Am 28.10.2024 wurde das BBVA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,06 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,040 BBVA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BBVA-Papiers auf 17,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189,89 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,89 Prozent zugenommen.

Insgesamt war BBVA zuletzt 98,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

