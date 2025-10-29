Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende BBVA-Bilanz.

BBVA wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,438 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BBVA in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,91 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 19,75 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 EUR im Vergleich zu 1,68 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 35,85 Milliarden EUR, gegenüber 83,08 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at