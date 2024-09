EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Anteile betrug an diesem Tag 132,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,528 EssilorLuxottica-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 620,04 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 02.09.2024 auf 215,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,00 Prozent gesteigert.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 97,58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at