ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Barmittelentwicklung des Ölkonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Henri Patricot am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





