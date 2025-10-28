TotalEnergies Aktie
|53,64EUR
|0,23EUR
|0,43%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Nach dem jüngsten, robusten Update zur Geschäftsentwicklung des Ölkonzerns seien die Erwartungen moderat gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In den vergangenen Monate habe sich die Aktie auch wegen der Verschuldung unterdurchschnittlich entwickelt. Der Experte erwartet nun Veräußerungen von Aktivitäten, welche die Bilanz stützen sollten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|22.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.10.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|53,64
|0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:29
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:23
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:15
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:56
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|10:54
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|10:49
|Danone Buy
|UBS AG
|10:48
|Ströer Buy
|UBS AG
|10:47
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:47
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10:46
|Befesa Buy
|UBS AG
|10:44
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:33
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:12
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:24
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)