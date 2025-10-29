TotalEnergies Aktie

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

Lukrative TotalEnergies-Investition? 29.10.2025 10:04:44

EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das TotalEnergies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 168,350 TotalEnergies-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 003,37 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 28.10.2025 auf 53,48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,97 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 113,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TotalEnergies SE

