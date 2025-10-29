Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TotalEnergies wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,79 USD aus. Im letzten Jahr hatte TotalEnergies einen Gewinn von 0,880 EUR je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 47,42 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 43,17 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,97 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,23 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 195,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 180,84 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at