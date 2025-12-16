Vivendi Aktie

Vivendi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

Rentable Vivendi-Anlage? 16.12.2025 10:03:58

EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vivendi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vivendi gewesen.

Am 16.12.2022 wurden Vivendi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vivendi-Anteile bei 1,92 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vivendi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5 202,859 Vivendi-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 346,39 EUR, da sich der Wert einer Vivendi-Aktie am 15.12.2025 auf 2,37 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,46 Prozent vermehrt.

Vivendi wurde am Markt mit 2,34 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

