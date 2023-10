Euronext-Handel CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 6 926,44 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,173 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,688 Prozent schwächer bei 6 918,08 Punkten in den Handel, nach 6 965,99 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 938,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 875,77 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,47 Prozent abwärts. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 7 282,12 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, den Stand von 7 326,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, notierte der CAC 40 bei 6 040,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,03 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 5 769 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 333,806 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

2023 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at