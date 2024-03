Euronext-Handel: CAC 40 am Nachmittag mit Zuschlägen

So bewegt sich der CAC 40 am Donnerstag.

Um 15:42 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,39 Prozent auf 8 169,18 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,517 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,254 Prozent stärker bei 8 158,27 Punkten, nach 8 137,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 158,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 218,07 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2,30 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 7 677,35 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 7 575,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 141,57 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,48 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 218,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 42 536 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 428,526 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

