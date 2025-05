Euronext-Handel CAC 40 gibt zum Start nach

Der CAC 40 fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent leichter bei 7 813,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,331 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,148 Prozent schwächer bei 7 816,51 Punkten, nach 7 828,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 820,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 808,12 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 536,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 102,52 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 27.05.2024, bei 8 132,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5,68 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Punkte.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 34 418 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,779 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,81 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

