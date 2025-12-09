Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
09.12.2025 11:00:00
European Commission opens another antitrust investigation into Google. This time it’s AI.
Google has been accused of anti-competitive practices in its AI conduct. Last time it cost $3bnWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!