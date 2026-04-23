Expedia Group CFO Scott Schenkel Steps Down, Derek Andersen Named Replacement

(RTTNews) - Expedia Group, Inc. (EXPE), an online travel company, Thursday announced that its Chief Financial Officer, Scott Schenkel is stepping down from his role and will depart from the company on May 16.

Derek Andersen will be replacing him, effective May 11.

Andersen brings extensive financial experience across technology and consumer businesses. Prior to joining Expedia Group, he served as Chief Financial Officer of Snap Inc. from May 2019 through April 2026. Before Snap, Mr. Andersen held a variety of finance leadership roles at Amazon.com, Inc.

In pre-market activity, EXPE shares were trading at $259.43, down 1.95% on the Nasdaq.