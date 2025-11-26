Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3000 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Den Briten gehe im Sprint etwas die Luft aus, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Shell spiele weiter eine Rolle in jedem Energieportfolio. Nach ihrer guten Kursentwicklung seien die Aktien allerdings nicht mehr günstig und es kämen mittelfristig einige Herausforderungen auf den Konzern zu. In einem Marktabschwung hätte Shell aber die besten Defensivqualitäten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
30,00 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
27,66 £
Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27,66 £
Abst. Kursziel aktuell:
8,46%
Analyst Name::
Joshua Stone
KGV*:
-
