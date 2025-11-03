Shell Aktie

32,54EUR 0,11EUR 0,32%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei erneut geprägt gewesen von starken Barmittelzuflüssen, die die Ausschüttungen an die Anleger untermauerten, schrieb Henry Tarr am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er hob zudem die Bilanzstärke des Energiekonzerns hervor./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
32,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,48 £ 		Abst. Kursziel*:
14,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

