HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3000 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei erneut geprägt gewesen von starken Barmittelzuflüssen, die die Ausschüttungen an die Anleger untermauerten, schrieb Henry Tarr am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er hob zudem die Bilanzstärke des Energiekonzerns hervor./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,48 £
|
Abst. Kursziel*:
14,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
