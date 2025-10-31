Shell Aktie

32,25EUR -0,50EUR -1,53%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

31.10.2025 12:29:10

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3050 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das siebte Quartal in Folge mit dem operativen Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er sieht die Briten im Sektor weiterhin am besten gerüstet für ein unsicheres Geschäftsumfeld./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,38 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Shell (ex Royal Dutch Shell) 32,25 -1,53%

