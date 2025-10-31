Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3050 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das siebte Quartal in Folge mit dem operativen Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er sieht die Briten im Sektor weiterhin am besten gerüstet für ein unsicheres Geschäftsumfeld./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|12:13
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:39
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
