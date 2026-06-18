BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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18.06.2026 08:15:37
F1 sponsorship could give BYD lower-risk route to global recognition
The EV giant could potentially sponsor a midfield or back-of-the-pack team at a lower cost than a top-tier teamWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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