Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
17.12.2025 23:21:00
Fake-News über Staatsstreich: Präsident Macron zürnt Facebook
Ein millionenfach angesehenes KI-Video erfindet einen Staatsstreich. Sogar andere Staatschefs fallen rein. Facebook sperrt es nicht. Macron sucht Abhilfe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!