Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|
20.01.2026 12:55:30
Fastenal Co. Q4 Income Advances
(RTTNews) - Fastenal Co. (FAST) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $294.1 million, or $0.26 per share. This compares with $262.1 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $2.027 billion from $1.824 billion last year.
Fastenal Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $294.1 Mln. vs. $262.1 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.23 last year. -Revenue: $2.027 Bln vs. $1.824 Bln last year.
