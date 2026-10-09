Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|
09.10.2026 13:17:47
FDA Approves Teva's Once-Monthly Injectable Olanzapine
(RTTNews) - Friday, Teva Pharmaceuticals (TEVA) announced that the U.S. FDA has approved WELTRUZA (olanzapine) extended-release injectable suspension for adults with schizophrenia.
According to the company, WELTRUZA is the first and only once-monthly subcutaneous long-acting injectable olanzapine approved in the United States for schizophrenia.
The approval was supported by studies showing that the treatment demonstrated efficacy and safety consistent with currently available oral olanzapine formulations.
TEVA closed Thursday's trading at $39.25, up 0.18%. In pre-market trading the stock is at $40.49, up 3.21%
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Analysen zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.