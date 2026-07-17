Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|
17.07.2026 12:52:55
Fifth Third Bancorp Q2 Profit, Net Interest Income Up
(RTTNews) - Regional bank Fifth Third Bancorp (FITB) on Friday reported higher second-quarter earnings, primarily driven by growth in net interest income and noninterest income.
Net income available to common shareholders was $763 million or $0.83 per share compared with $591 million or $0.88 per share a year ago. Excluding one-time items, adjusted earnings were $1.02 per share.
Net interest income rose 48% to $2.22 billion from $1.50 billion a year ago. Noninterest income increased 41% to $1.059 billion from $750 million.
Provision for credit losses was $129 million, down from $173 million a year ago.
Fifth Third Bancorp shares rose nearly 2% in pre-market trading after closing at $59.37 on Thursday.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!