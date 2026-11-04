Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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04.11.2026 22:29:06
Figma Stock Falls After Q3 Earnings
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Nachrichten zu Figma
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03.11.26
|Ausblick: Figma präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Figma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
Analysen zu Figma
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